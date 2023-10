Guerre Israël-Hamas : sur Twitter, la désinformation bat son plein

Elon Musk a non seulement permis à des comptes anonymes de s'assurer d'une plus grande audience, mais a également supprimé les titres des articles partagés en ligne, les rendant indifférenciables des photos publiées. Une autre manière de reléguer les enquêtes et les travaux fiables réalisés sur la situation à Gaza et en Israël au second plan. Par ailleurs, toute modération est devenue impossible sur Twitter. Selon le média spécialisé The Information, le groupe se passe désormais d’un outil qui permettait jusqu’ici de repérer efficacement les campagnes coordonnées de désinformation en identifiant les différents comptes ou trolls ayant partagé le même contenu.

"Les modifications apportées par Elon Musk à la plateforme profitent entièrement aux terroristes et aux propagandistes de guerre", considère même Emerson Brooking, chercheur en criminalistique numérique, auprès du média Wired. Au lendemain de l’attaque du Hamas en Israël, Elon Musk a vivement encouragé la sphère X à "rester aussi proche que possible de la vérité, même pour les choses que vous n’aimez pas". Puis a invité ses abonnés à suivre deux comptes sur la situation en Israël, qui se sont révélés avoir promu des contenus antisémites. Un message qu'il a depuis effacé.