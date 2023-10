Guerre Israël-Hamas : Tel Aviv et Washington écartent la possibilité d'un cessez-le-feu

Pas de cessez-le-feu. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a été clair, lundi 30 octobre. Lors d'une prise de parole, il a affirmé que "les appels à un cessez-le-feu sont des appels à se rendre face au Hamas. Cela ne se produira pas". Un appel également relayé par Washington, allié d'Israël. Par la voie de John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, les États-Unis ont estimé qu'un cessez-le-feu n'était pas "la bonne réponse pour l'instant", tout en se montrant favorable à "des pauses humanitaires".

Depuis vendredi soir, opérations au sol et frappes israéliennes se sont intensifiées, avec pour objectif d'"anéantir" le Hamas et de "ramener les otages à la maison", soit 239 personnes retenues depuis le 7 octobre dans le territoire palestinien. L'une d'entre elles, une militaire, Ori Megidish, a été libérée par l'armée israélienne lors d'une opération terrestre, a annoncé l'armée lundi, précisant qu'elle se portait bien et avait retrouvé sa famille. Le Premier ministre, Benyamin Netanyahou, a ainsi exhorté la communauté internationale à exiger la libération "immédiate et sans conditions" de tous les otages.