Guerre Israël - Hamas : Trump critiqué pour avoir qualifié le Hezbollah d'"intelligent"

Rapidement, cette sortie du milliardaire a été fustigée notamment par Joe Biden, qui a estimé qu'il "n'était jamais opportun de faire l'éloge des terroristes qui cherchent à détruire" Israël. "Il est honteux qu'une telle personne, un ancien président des États-Unis, contribue à la propagande", a renchéri le ministre israélien des Communications Shlomo Karhi, estimant que Donald Trump n'était "évidemment" pas digne de confiance.

Tout-puissant au Liban, le Hezbollah pro-iranien a revendiqué plusieurs tirs sur des positions israéliennes depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. "Il est aberrant que quelqu'un, et encore plus un candidat à la présidentielle (...) fasse l'éloge de terroristes du Hezbollah en les qualifiant de 'très intelligents", a estimé Ron DeSantis, candidat aux primaires républicaines face à Donald Trump.