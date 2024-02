Israël montre des images paradisiaques de Gaza "sans le Hamas"… grâce à l'intelligence artificielle

Une publicité a été diffusée ces derniers jours sur la plateforme Hulu. On y voit des images créées avec intelligence artificielle pour refléter un quotidien dans une bande de Gaza où le Hamas ne serait pas présent. Il s'agit d'une opération de communication orchestrée par les autorités israéliennes.

Des enfants jouant sur la plage, des gens qui dansent dans une boite de nuit… Depuis plusieurs jours, un clip est diffusé sur Hulu, la plateforme américaine de vidéo à la demande, pour vanter les mérites d'un lieu visiblement similaire à Tel Aviv. Sauf qu'ici, il est question de la bande de Gaza. Et qu'il s'agit d'une publicité derrière laquelle on retrouve les autorités israéliennes.

Grâce à des images générées par l'intelligence artificielle, le clip montre en effet un quotidien à l'opposé de celui vécu par les habitants de Gaza. "Venez visiter la belle Gaza. Avec ses superbes plages et ses charmantes promenades, vous pouvez séjourner dans l'un de nos hôtels 5 étoiles et goûter à la meilleure cuisine du Moyen-Orient. Profitez de la vie nocturne animée de la ville. Et découvrez une culture riche en traditions", détaille le narrateur. Avant de conclure : "Voilà à quoi aurait pu ressembler Gaza sans le Hamas."

La vidéo, repérée par Forward, une revue juive américaine prodémocrate, a été diffusée sur Hulu mais également sur TikTok. Selon Forward, elle a été commandée par la direction de la diplomatie publique d’Israël. Cet organe officiel, rattaché au bureau du Premier ministre, est chargé de la "hasbara". Ce terme, littéralement "explication" en hébreu, est une expression regroupant l'ensemble des moyens mis en œuvre par l'Etat hébreu pour rallier à sa cause la communauté internationale.

La "hasbara", un concept créé lors de l'implantation juive en Cisjordanie

Si le recours à l'IA est une première, la démarche n'est pas nouvelle. La "hasbara" a été conçue par Nahum Sokolow, un penseur du sionisme, dès le début du XXe siècle. A l'époque, l'implantation juive en Palestine souffrait d'une image négative que cette doctrine de communication a, au fil des ans, tenté de gommer. Ces campagnes de communication ont été relancées en 2012 lors de l'opération "Pilier de défense", avec la diffusion en direct de la mort d'Ahmed Jabari, le chef de la branche armée du Hamas.

Autre exemple d'une initiative prise au nom de cette "hasbara" ? Le largage en 2014 par l'aviation israélienne de sucettes sur la Cisjordanie avec un mot : "Quelques sucreries pour la Cisjordanie, où le Hamas a rendu la vie amère…"

Depuis la guerre déclenchée en octobre par l'attaque du Hamas, la "hasbara" s'organise sur tous les canaux : avec les images de l'armée israélienne relayées sur Twitter ou devant les députés français, des vidéos en pre-roll sur YouTube ou des campagnes de communication relayées par des influenceurs.