Un escape game qui propose de rejouer la guerre à Gaza a-t-il vu le jour à Tel Aviv ?

La guerre menée à Gaza est-elle devenue un objet de divertissement en Israël ? C'est ce que suggère une publication sur le réseau social X : "À Tel Aviv, un escape game propose à des Israéliens de 'jouer' à la guerre à Gaza", nous indique-t-on. Il serait ainsi possible de revêtir des tenues de Palestiniens, ou de "se faire passer pour des agents israéliens envoyés dans la bande de Gaza, dans un décor reconstituant l’hôpital al-Shifa de Gaza". Gare à ces affirmations, elles sont fausses.

Un escape game lancé en 2022 et inspiré d'une évasion de prisonniers

Ce message, censé prouver un cynisme des Israéliens dans le cadre du conflit actuel, se révèle trompeur. En effet, aucun divertissement de cette nature n'a vu le jour à Tel Aviv en marge du conflit à Gaza. L'hôpital gazaoui d'al Shifa n'a pas été reconstitué pour permettre à des participants de simuler des aventures basées sur la guerre qui a fait suite aux attaques du 7 octobre 2023.

Lorsque l'on tente de retracer l'origine de cette fausse information, on constate que l'internaute à l'origine de ces affirmations s'est appuyé sur un article du quotidien israélien Haaretz. Une publication qui a servi d'inspiration, mais dont on découvre que le contenu a été totalement déformé et manipulé. Publié le 8 septembre 2022, l'article nous informait de l'ouverture, quelques mois plus tôt, d'un escape game dans la ville côtière d'Ashkelon. Les fondateurs proposaient aux participants de se mettre dans la peau de prisonniers palestiniens en détention, cherchant à s'échapper.

Ce scénario n'a pas été choisi au hasard : quelques mois plus tôt, un groupe de six détenus palestiniens était parvenu à fuir les murs de la prison de haute sécurité israélienne de Gilboa. Après avoir "exploité les failles du système de sécurité", les fugitifs avaient "erré à travers l'État hébreux pendant deux semaines, avant d'être finalement appréhendés", rappelait Haaretz. Les participants à l'escape game sont mis au défi : "Votre évasion se terminera-t-elle au camp de réfugiés de Jénine ou par un retour à la prison de Gilboa ?"

Sur les réseaux sociaux, on peut observer des groupes poser avec des tenues censées imiter celles des Palestiniens. Leur but étant de trouver en l'espace de 60 minutes des indices et outils susceptibles de les aider à quitter la cellule dans laquelle ils se trouvent initialement enfermés.

Le site internet de l'escape game est toujours en ligne aujourd'hui et continue de diffuser une vidéo promotionnelle. On note par ailleurs que les horaires d'ouverture indiqués sur Google laissent entendre que l'établissement est toujours actif, malgré l'inactivité des propriétaires sur les réseaux sociaux depuis plus d'un an. Sur Facebook et Instagram, des publications de clients témoignent toutefois d'une activité qui s'est prolongée au cours de l'année 2023.

