Un étudiant jordanien a-t-il été tué à Hambourg pour son soutien au peuple palestinien ?

Selon des publications, un étudiant aurait été tué par balles en Allemagne après avoir défendu les Palestiniens sur Facebook. La police allemande affirme à TF1info privilégier la thèse du suicide et ne prévoit pas d’ouvrir d’enquête pour homicide.

Depuis quelques jours, les réseaux sociaux dénoncent le "crime raciste" d’un étudiant en Allemagne. Ce jeune jordanien, vivant à Hambourg, aurait été tué par balles pour avoir affiché publiquement son soutien à la population de la bande de Gaza, bombardée par Israël. Ce n’est que "quelques heures après avoir écrit un message de solidarité avec Gaza sur Facebook" que Mohammed Barakat serait mort, affirme ce tweet, tandis qu’un autre évoque les conséquences d’un "racisme d’État" et cumule plus de 5 millions de vues.

L’affaire est même reprise par Quds News Network, une agence de presse palestinienne. Pendant ce temps, une cousine de la victime demande aux autorités la restitution de son corps. Mais le 23 décembre, la police allemande indique ne pas avoir "connaissance de ces faits" et parle de "fake news" à ne pas partager. Voici les éléments que nous avons pu recouper sur la mort, bien réelle, de cet étudiant.

La famille informée de la mort par Amman

Mohammed Barakat était âgé de 21 ans et originaire d’Amman, en Jordanie, selon son profil Facebook que nous avons pu consulter. Il poursuivait ses études à Hambourg, en Allemagne, et était bien présent sur les réseaux sociaux, mais de manière discrète puisque ses principaux comptes étaient privés. Nous n’avons donc pas pu vérifier si la victime avait publié des contenus en soutien à Gaza le jour de sa mort. Son décès est relayé le 23 décembre par le média jordanien Al Ghad, selon qui "un étudiant jordanien de 21 ans a été tué de deux balles dans la tête en Allemagne il y a deux jours". Un "crime de haine" est alors évoqué dans l’article.

D’après Gaza Notice, un compte de journalistes à Gaza, la famille du jeune homme a été informée directement par le ministère jordanien des Affaires étrangères. De son côté, la Jordanie s’exprime aussi publiquement. Dans un communiqué daté du 23 décembre, le ministère des Affaires étrangères partage le "décès d'un citoyen jordanien dans la ville allemande de Hambourg", sans mentionner un homicide, et déclare suivre l’enquête avec "les autorités allemandes compétentes".

"Suicide par arme à feu"

En parallèle, ses proches préviennent son entourage, dont une cousine éloignée. Le 24 décembre, cette jeune femme raconte sur X avoir reçu un SMS le 20 décembre au matin, lui apprenant que son cousin avait "été tué par balle en Allemagne pour avoir publié des articles sur Gaza". Elle affirme, sur la base des informations dont elle dispose, qu’il s’agit "d'une exécution par un autre étudiant de son université" et dénonce le manque de coopération de la police, qui détiendrait toujours le corps de son cousin. Selon nos informations, la décision de pratiquer une autopsie devrait intervenir après les fêtes de Noël, une fois la procédure d'enquête préliminaire transmise au parquet.

D’après les éléments de l’enquête, le corps de Mohammed Barakat a été retrouvé mardi 19 décembre dans un club de tir à Hambourg, le Hanseatic Gun Club. Les secours sont intervenus sur les lieux vers 13h30, selon le Hamburger Abendblatt, avant de transporter la victime, "grièvement blessée", à l’hôpital. Un journaliste et expert en armes, Lars Winkelsdorf, raconte avoir été prévenu de l’incident deux heures plus tard : "J'ai reçu un message à 15h37 m'informant qu'une alarme était en cours sur les détecteurs des pompiers de Hambourg : ‘Suicide par arme à feu, Raboisen 3X' (l'adresse du centre de tir, NDLR)". Ce dernier interroge alors plusieurs sources, dont l’une employée au centre de tir qui "se trouvait juste devant la porte d'entrée à ce moment-là". D’après les informations du journaliste, "le crime a eu lieu lors d'un entraînement de tir ; l'individu a pointé son arme sur sa tête et a appuyé sur la gâchette".

Trois personnes, présentes sur place, ont été conduites au commissariat et interrogées pour les besoins de l’enquête. Le jeune homme finira par succomber à ses blessures entre le 19 et le 22 décembre et son identification ne sera faite par la police que le 24 décembre, selon le journaliste indépendant Martin Leujeune.

Sollicitée par TF1info, la police de Hambourg indique que "le parquet de Hambourg et l'Office régional de police criminelle de Hambourg enquêtent actuellement sur un incident survenu le 19 décembre, au cours duquel un ressortissant jordanien de 21 ans se serait infligé une blessure par balle mortelle à Hambourg" et que "jusqu'à présent, rien n'indique qu'il s'agisse d'une cause étrangère ou d'un contexte politique ou extrémiste".

Aucun communiqué officiel ne devrait être publié par la police, comme c’est le cas dans les affaires de suicides, bien que rien n’exclue à cette heure la thèse de l’accident.

