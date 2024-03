Guerre Israël-Hamas : un premier bateau transportant près de 300.000 repas arrive au large de Gaza

Le bateau de l'ONG espagnole Open Arms est arrivé vendredi au large de la ville de Gaza, au nord de la petite enclave. Il remorque une barge chargée de 200 tonnes de vivres pour la population affamée par plus de cinq mois de guerre. Une jetée flottante a été construite pour débarquer la cargaison.

Il représente l'espoir pour des milliers des Gazaouis. Alors que l'ONU alerte sur les risques de famine généralisée qui pèsent sur la population de l'enclave palestinienne, après cinq mois de guerre entre le Hamas et Israël, l'ONG espagnole Open Arms a envoyé un navire pour acheminer des vivres à la population. Parti mardi de Chypre, le bateau est arrivé vendredi 15 mars au large de Gaza-Ville, dans le nord de l'enclave avec, dans la barge qu'il remorque, 200 tonnes de vivres dont 300.000 repas préparés par l'ONG américaine World Central Kitchen (WCK).

Des biens qui ont commencé à être distribués quelques heures après son arrivée via une jetée flottante construite par une équipe de WCK déjà présente à Gaza. Une opération rendue possible par l'ouverture d'une voie maritime par plusieurs pays depuis Chypre.

Des négociations intenses

Car le nord de Gaza, où 300.000 personnes résident toujours, est particulièrement sensible, alors que la zone est difficilement accessible et que l'aide humanitaire n'y est plus acheminée qu'au compte-goutte. Le Hamas a accusé, jeudi soir, l'armée israélienne d'avoir une nouvelle fois ouvert le feu avec "des chars et des hélicoptères" dans cette région, sur une foule qui attendait une distribution de farine à l'entrée de la ville de Gaza. L'armée a rejeté ces accusations et affirmé que c'étaient des "Palestiniens armés" qui avaient tiré sur la foule.

Si pour le moment l'aide humanitaire arrive principalement depuis l'Égypte vers Rafah, dans le sud, après avoir été inspectée par Israël, elle reste largement insuffisante face aux besoins des 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza. Depuis plusieurs semaines, une course contre-la-montre s'est engagée pour tenter d'en acheminer davantage et plusieurs pays ont commencé à organiser des parachutages ou un couloir maritime depuis Chypre. Mais ces voies d'approvisionnement ne peuvent se substituer aux routes terrestres, ont-ils alerté.

Dans le même temps, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a déclaré que les pays médiateurs travaillaient "d'arrache-pied pour combler le fossé restant" en vue d'un accord sur les otages et sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, en pleine période du ramadan. "Oui, il y a une contre-proposition qui a été avancée par le Hamas. Je ne peux évidemment pas entrer dans le détail, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous travaillons d'arrache-pied avec Israël, le Qatar, l'Égypte, pour combler le fossé restant et tenter de parvenir à un accord", a-t-il lors d'une conférence de presse à Vienne en Autriche.