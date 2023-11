Guerre Israël-Hamas : une fillette américaine de 4 ans parmi les 17 otages libérés dimanche

Le Hamas a libéré dimanche un troisième groupe d'otages. 17 personnes, dont 13 Israéliens, ont rallié l'État hébreu dans la foulée. Une jeune Américaine de 4 ans figure parmi les personnes relâchées.

Comme prévu par la trêve signé plus tôt dans la semaine, un troisième groupe d'otages a été relâché par le Hamas, ce dimanche 26 novembre. En tout, ce sont 17 personnes qui ont recouvré la liberté après cinquante jours de captivité.

Outre les 13 Israéliens, trois ressortissants thaïlandais et une jeune Américaine sont concernés par ce nouvel échange, qui implique, en contrepartie, la libération de 42 prisonniers palestiniens. Abigail Edan, 4 ans, "est libre et est en Israël", a confirmé le président américain, Joe Biden, lors d'un discours depuis l'État du Massachusetts. "Ce qu'elle a enduré est impensable", a dénoncé le dirigeant démocrate. Plus tôt dans la journée, le conseiller de la Maison Blanche Jake Sullivan a indiqué que la petite avait "vu ses parents être tués devant elle".

Après le retour de cette fillette, le chef d'État américain s'est montré favorable à une prolongation de la trêve entre Israël et le Hamas, qui doit normalement s'achever ce lundi. "C'est mon objectif de maintenir cette pause au-delà de demain afin que nous puissions voir d'autres otages relâchés et plus d'aide humanitaire" acheminée dans la bande de Gaza, a-t-il déclaré. "Rien n'est garanti. Et rien n'est acquis, mais la preuve que cela fonctionne et que cela vaut la peine d'aller plus loin se trouve dans chaque sourire et chaque larme de gratitude que nous voyons sur les visages de ces familles qui se retrouvent enfin", a-t-il ajouté.