Une ONG indispensable à Gaza : quel avenir pour World Central Kitchen après la mort de sept humanitaires ?

Sept travailleurs humanitaires de l'ONG américaine World Central Kitchen ont été tués par une frappe à Gaza imputée à Israël. L'organisation, indispensable à la livraison de repas dans ce territoire menacé par la famine, a annoncé la suspension de ses activités.

Des humanitaires morts à Gaza. Lundi 1ᵉʳ avril, sept collaborateurs de l'organisation non gouvernementale (ONG) américaine World Central Kitchen (WCT) ont été tués dans la bande de Gaza, dans une frappe imputée à Israël. Une frappe qui a suscité de nombreuses réactions internationales - les États-Unis se disent "profondément troublés", l'UE "condamne cette attaque" - et entraîné la suspension des activités de cette ONG pourtant indispensable dans ce territoire visé par Israël.

Car depuis plusieurs mois, la bande de Gaza est menacée de famine et les appels gouvernementaux à y acheminer de l'aide ne suffisent pas à améliorer la situation. Sur place, depuis le début de la guerre en octobre 2023, World Central Kitchen participe aux opérations de secours et fournit de nombreux repas aux habitants affamés de Gaza. "Nous sommes une équipe de premiers intervenants alimentaires, mobilisés avec l'urgence du moment pour fournir des repas aux personnes qui en ont le plus besoin", explique WCK sur son site.

À Gaza, l'ONG "fait l'impossible"

C'est notamment cette ONG qui est impliquée dans l'envoi d'aide par bateau de Chypre vers Gaza et dans la construction d'une jetée temporaire dans le territoire palestinien assiégé. Un premier bateau y avait déchargé sa cargaison mi-mars. WCK est d'ailleurs en contact direct avec l'armée israélienne, qui inspecte les cargaisons humanitaires et supervise leurs livraisons. Tsahal a assuré "passer en revue l'incident tragique au plus haut niveau pour en comprendre les circonstances" du drame.

L'organisation, fondée par le cuisinier américano-espagnol José Andrés, s'est dite "dévastée" au moment de confirmer la mort de sept membres de son équipe, dans un communiqué publié ce mardi, alors qu'ils se déplaçaient dans des véhicules estampillés WCK. Depuis plus de dix ans, ce chef cuisinier se mobilise partout dans le monde pour apporter une aide alimentaire aux populations des zones sinistrées ou en guerre. "Nous essayons de faire l'impossible", relevait-il ces derniers jours auprès du New York Times. "Cela vaut la peine de tenter l'impossible pour nourrir la population de Gaza."

WCK agit également en Ukraine, et affirme avoir servi plus de "260 millions de repas frais aux familles ukrainiennes fuyant leur foyer ainsi qu'aux personnes restées dans le pays" depuis le début de l'invasion russe, en février 2022. "Aujourd'hui, nous soutenons les communautés de première ligne dans l'est et le sud de l'Ukraine, où les besoins alimentaires sont urgents."