Guerre Israël-Hamas : une opération terrestre dans la bande de Gaza serait "le pire cas de figure pour une armée"

Au-delà du terrain peu favorable, et rendu encore plus difficilement praticable par les amas de débris découlant des bombardements, le sort des civils, utilisés en tant que boucliers humains, et des otages, nourrit toutes les inquiétudes et incertitudes. D'autant plus qu'ils seront sans doute dispersés en divers points de l'enclave. "Le contrat moral entre Israël et sa population, c'est que le gouvernement défend la vie de tous les citoyens israéliens, donc ça va effectivement brider la réponse militaire israélienne", rappelle Amélie Férey, chercheuse à l'Institut français des relations internationales, au micro de TF1. Pour autant, "Israël a aujourd'hui plus de 1200 pertes. Je pense, que d'une certaine façon, ils considèrent qu'ils n'arriveront pas à libérer les otages. J'ai peur qu'ils soient destinés à un sort funeste", lâche encore Pierre Servent.