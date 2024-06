Le Hezbollah, basé au Liban, a lancé mercredi une pluie de roquettes sur le nord d'Israël. Un nouvel accès de fièvre à la frontière entre les deux pays survenant après l'annonce de la mort d'un haut commandant militaire du mouvement islamiste libanais, Taleb Sami Abdallah, dans une frappe attribuée à Israël.

Les sirènes d'alerte ont retenti dans le nord d'Israël… avant que s'abatte une pluie de roquettes. L'armée israélienne a indiqué qu'environ 160 projectiles ont été tirés du Liban mercredi 12 juin, en barrages successifs. Le Hezbollah, groupe paramilitaire islamiste chiite et ennemi juré d'Israël, a annoncé avoir tiré "des dizaines de roquettes Katioucha" sur des positions militaires israéliennes et affirmé avoir touché "une usine militaire" à l'aide de missiles guidés.

Plusieurs projectiles ont été interceptés, mais d'autres sont tombés dans le nord d'Israël, provoquant des incendies par endroits, a indiqué l'armée israélienne sans en préciser l'ampleur. Le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, a indiqué qu'aucun blessé n'avait été recensé en fin de matinée.

Pour venger un haut commandant

Le Hezbollah a déclaré avoir réalisé ces tirs "en réponse à l'assassinat" d'un haut commandant militaire dans une frappe ciblée israélienne sur le sud du Liban. Mardi soir, Taleb Sami Abdallah a été tué avec trois autres combattants du Hezbollah dans une frappe sur une maison dans le village de Jouaiyya, dans le sud du Liban, selon une source proche du Hezbollah. Il est "le plus important commandant du Hezbollah à être tué depuis le début de la guerre" entre Israël et le Hamas palestinien à Gaza il y a huit mois, explique une source militaire libanaise.

L'armée israélienne a confirmé avoir mené "un raid aérien" pour éliminer Abdallah et trois autres combattants du Hezbollah, affirmant qu'il avait "planifié et exécuté des attentats" anti-israéliens pendant des années.

"Si le message de l'ennemi (...) est de nous pousser à reculer (...), qu'il sache que nous allons accroître nos opérations en intensité, en puissance, en nombre et en qualité", a prévenu un haut responsable du Hezbollah. "L'ennemi israélien a porté un coup sévère et douloureux à la Résistance islamique", a écrit mercredi le quotidien libanais Al-Akhbar, proche du Hezbollah. Il a estimé que cette attaque "constituait une escalade dangereuse de la part de l'ennemi", alors que les échanges de tirs ont gagné en intensité ces derniers jours. Le Hezbollah répète qu'il arrêtera le combat lorsqu'un cessez-le-feu sera proclamé à Gaza entre Israël et le Hamas.