Une vidéo relayée sur les réseaux sociaux montre des soldats en train de manier une arme de siège avec des projectiles enflammés, envoyés par-dessus un mur. Ces militaires feraient partie de l'armée israélienne et chercheraient à déclencher des incendies dans une zone frontalière avec le Liban. Si les images semblent surréalistes, elle sont bien authentiques : Tsahal confirme l'utilisation d'un trébuchet, une pièce d'artillerie médiévale employée entre les XIIᵉ et XVIᵉ siècles.

L'armée israélienne, dotée de systèmes de défense et d'équipements militaires dernier cri, aurait actuellement recours à des armes de siège dont l'origine remonte au Moyen Âge. C'est en tout cas ce que suggère une vidéo relayée sur le réseau social X, sur laquelle on peut voir des soldats utiliser un trébuchet pour envoyer des projectiles enflammés.

Il s'agirait, nous indique-t-on, d'une arme déployée à la frontière entre Israël et le Liban dans le but de déclencher des incendies de l'autre côté d'un mur séparant les deux pays.

Mettre une zone couverte par une végétation dense à nu

De prime abord, il semble difficile d'envisager que Tsahal ait recours à un trébuchet, une arme du Moyen Âge dont l'utilisation s'est essentiellement concentrée entre les XIIᵉ et XVIᵉ siècles. Conçue pour détruire des fortifications ennemies ou toucher des adversaires en passant au-dessus de fortifications, elle apparaît ici modernisée, avec l'ajout de roues et d'essieux qui permettent de la transporter telle une remorque.

Déroutante en apparence, cette scène est pourtant tout à fait authentique. Les soldats visibles sur les images – dont l'un tient un extincteur en cas d'incident – font partie de l'armée israélienne, plus précisément d'une unité déployée à la frontière avec le Liban. On reconnaît d'ailleurs le mur très imposant érigé dans la zone par l'État hébreu dès 2018, de manière à se prémunir de potentielles attaques du Hezbollah libanais.

Sollicités par des médias israéliens, des porte-paroles de Tsahal indiquent que l'usage d'une telle arme relève d'une "initiative locale", soulignant qu'il ne s'agit pas d’un "outil largement utilisé". L'armée ajoute que "la zone située à la frontière libanaise est caractérisée par des rochers, des fourrés et une végétation épineuse dense, ce qui constitue un défi pour les forces déployées en défense".

Dans les articles évoquant ces manœuvres, qui ont débuté dès novembre 2023, une hypothèse est avancée : les soldats chercheraient ainsi à "mettre à nu la zone afin de faciliter l'identification des terroristes qui tenteraient d'atteindre la frontière ou de préparer une attaque".

Une décision prise après l'échec d'autres techniques

Incendier la végétation limitrophe permettrait aussi d'"exposer les positions du Hezbollah". Un expert en armement médiéval, cité par le journal financier Globes, confirme d'ailleurs ces objectifs. "Dans la zone adjacente à la frontière", glisse-t-il, le couvert végétal peut contribuer à "cacher des gens ou des armes".

Un autre média précise, lui, que les militaires ont commencé à recourir à cette arme d'un autre temps après l'échec de plusieurs techniques. "Des obus éclairants et fumigènes ont été lancés" afin de déclencher les incendies dans la zone frontalière, sans grand succès, explique l'article. "Des tentatives d'allumage direct ont également été réalisées au moyen d'un système d'injection et de pulvérisation de carburant", sans aboutir à de meilleurs résultats. C'est ainsi qu'a été fait le choix d'utiliser un trébuchet et des projectiles enflammés, envoyés sur le sol libanais par-dessus le mur de béton.

​Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.