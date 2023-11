VIDÉO - Effroi à Jérusalem, ciblée par une attaque mortelle à l'arme à feu

Une fusillade mortelle a éclaté ce jeudi matin à Jérusalem, faisant au moins trois morts et six blessés. Selon la police israélienne, "deux terroristes" ont ouvert le feu sur un arrêt de bus, déclenchant la panique dans les rues. Une vidéo, diffusée en ligne, montre notamment des passants effrayés tentant de fuir l'attaque.

L'horreur qui frappe à l'aube, en pleine rue. Trois personnes ont été tuées et six autres blessées, dont trois grièvement, tôt ce jeudi 30 novembre au matin dans une attaque à l'arme à feu contre un arrêt de bus dans l'ouest de Jérusalem, selon la police israélienne. "Deux terroristes venus en voiture et armés l'un d'un M-16 et l'autre d'un pistolet" ont ouvert le feu vers 7h40 (6h40 à Paris), a déclaré le directeur de la police de Jérusalem, Doron Torgeman, à la presse sur les lieux de l'attentat.

L'attaque a déclenché la panique dans les rues de la ville, comme le montre une vidéo glaçante tournée sur place, à retrouver en tête d'article : alors que la circulation se poursuit, des passants courent pour fuir les balles, tandis que l'on entend résonner des tirs incessants. D'autres images mises en ligne montrent aussi deux hommes sortant d'une voiture blanche et ouvrant le feu avant d'être abattus.

Les deux assaillants "ont été tués rapidement par deux soldats qui n'étaient pas en service et un civil qui leur a tiré dessus", a précisé la police dans un communiqué. D'après les renseignements israéliens, il s'agit de deux frères originaires de Jérusalem-Est, dont les liens avec le Hamas sont avérés et qui avaient déjà été emprisonnés par le passé pour avoir pris part à des activités terroristes, rapporte le journal israélien Haaretz.

Quant aux victimes, le Magen David Adom (Mada), équivalent israélien de la Croix-Rouge, a identifié l'une d'elles comme étant "une jeune femme de 24 ans". De son côté, le ministère des Affaires étrangères israélien a annoncé "trois morts, dont deux victimes âgées", déplorant une "matinée horrible". Six autres personnes ont été blessées, dont trois grièvement. Cette attaque survient alors que la trêve entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza a été reconduite in extremis jeudi matin, pour un septième jour.