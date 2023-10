Guerre Israël-Hamas : Washington redoute une "escalade" et une possible "implication de l'Iran"

Les États-Unis craignent que le conflit entre Israël et le Hamas ne connaisse une "escalade", a déclaré ce dimanche le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan. "Il existe un risque d'escalade à ce conflit, d'ouverture d'un second front au nord, et bien sûr de l'implication de l'Iran", a-t-il affirmé dans une interview à la chaîne CBS.

Le conseiller de Joe Biden a affirmé que les États-Unis ne pouvaient pas "écarter l'hypothèse que l'Iran décide de s'impliquer directement d'une manière ou d'une autre", ajoutant : "C'est un risque dont nous sommes conscients depuis le début" du conflit.