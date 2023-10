Comment le Hamas a profité des défaillances de l'armée israélienne pour mener son attaque

Au quatrième jour des hostilités, la question est sur toutes les lèvres : comment les forces israéliennes ont-elles pu se laisser dépasser par l'offensive surprise du Hamas ? La branche armée du mouvement islamiste palestinien a lancé, samedi 7 octobre depuis Gaza, un coup de force sans précédent, baptisé "déluge d'Al-Aqsa", combinant tirs de roquettes, infiltrations terrestres et assaut maritime. En quelques minutes, le système de sécurité israélien a été submergé, et Tsahal est toujours en train de reprendre le contrôle de la frontière avec le mince territoire côtier ce mardi. Les violences ont déjà fait plus de 900 morts côté israélien et 687 côté palestinien.

Les combattants du Hamas sont parvenus à franchir tôt samedi matin le mur de 65 kilomètres qui longe l'enclave palestinienne, en perforant cette ligne pourtant placée sous haute sécurité, conçue comme infranchissable par Tel-Aviv qui y a investi un milliard de dollars. Surnommé le "mur de fer", il est appuyé sur un système de surveillance rôdé comprenant radars et caméras, une paroi de six mètres de haut ou encore des capteurs permettant de repérer la construction de tunnels...