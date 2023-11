L'armée israélienne au "cœur" de Gaza-ville, mort d'un employé de MSF... Le point sur la situation au Proche-Orient

Des "cimetières pleins". Le service de communication du Hamas à Gaza a de son côté affirmé sur Telegram que plusieurs cimetières du territoire "sont pleins et il n'y a plus d'espace pour les enterrements". Dans son bilan quotidien, le ministère de Santé du Hamas a annoncé ce mardi que 10.328 personnes avaient été tuées dans les bombardements israéliens dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Parmi les morts recensés figurent 4237 enfants et 2741 femmes.

Mort d'un employé de MSF. Les organisations qui tentent d'aider les civils sur le territoire paient également un lourd tribu durant cette guerre. Le Comité international de la Croix-Rouge a indiqué qu'un de ses convois acheminant de l'aide humanitaire avait été visé mardi par des tirs, dont il n'a pas précisé la provenance. Dans la soirée, Médecins sans frontières (MSF) a déploré la mort, le 6 novembre, d'une personne qui travaillait pour l'organisation lors d'un bombardement contre le camp de réfugiés de Chati, dans la périphérie de Gaza-ville. Celui-ci a été tué avec plusieurs de ses proches.

"Nos demandes incessantes pour la mise en place d'un cessez-le-feu immédiat sont restées sans réponse et nous répétons que c'est le seul moyen pour éviter d'autres morts dans Gaza et permettre l'arrivée d'une aide humanitaire", a ajouté MSF lors de l'annonce de la mort de son employé, Mohammed Al Ahel, dans un message publié sur son site internet. Ses appels à un cessez-le-feu sont pour l'instant restés lettres mortes.