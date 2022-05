L'armée ukrainienne fait exploser un méga-mortier après avoir repéré sa position à la télévision russe

Malgré cette victoire pour l'armée ukrainienne, la situation devient "de plus en plus difficile" pour les Ukrainiens dans le Donbass où Moscou bombarde Severodonetsk "24 heures sur 24", ont-ils alerté. Dimanche, sur Facebook, au moins sept civils tués et huit autres blessés ont été annoncés par Kiev dans des bombardements sur 45 communes de la région de Donetsk.