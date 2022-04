L'Ukraine accusée par la Russie d'avoir attaqué un dépôt pétrolier sur son territoire

Tôt ce vendredi matin, "un incendie dans un dépôt de pétrole a eu lieu à cause d'une frappe aérienne menée par deux hélicoptères de l'armée ukrainienne, entrés sur le territoire russe à basse altitude", a déclaré le gouverneur de la région Viatcheslav Gladkov sur Telegram. Selon le ministère russe des situations d'urgence, plus de 194 sauveteurs et 59 équipements sont mobilisés pour éteindre les huit réservoirs en feu. D'après leur dernier bilan, l'incendie n'aurait fait aucun blessé.