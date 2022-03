"L'Ukraine est revenue à la Russie" : un document publié par erreur éclaire sur les intentions de Poutine

"À présent, ce problème n’existe plus", anticipe encore l'auteur de l'agence. "L’Ukraine est revenue à la Russie. Ce retour ne signifie pas que l’Ukraine perdra son statut d’État. Simplement, elle sera transformée, réorganisée et rendue à son état originel en tant que partie intégrante du monde russe. Sous quelles frontières ? Sous quelle forme ? Une alliance avec la Russie sera-t-elle établie, par l’intermédiaire de l’OTSC et de l’Union économique eurasienne ou en tant qu’un État faisant partie de l’Union de Russie et de Biélorussie ? Cela sera décidé une fois que l’Ukraine antirusse n’existera plus. Quoi qu’il en soit, la période de division du peuple russe touche à sa fin." L'auteur entrevoit ainsi un monde où la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine agissent "comme une seule entité géopolitique".

La tribune offre également un long développement sur les relations entre cette "Grande Russie" et l'Occident, et en particulier l'Europe. Dans ce "nouvel ordre mondial", marqué par la perte d'influence du monde anglo-saxon, selon l'auteur, la Russie serait parvenue à "arrêter l'expansion occidentale vers l'est", montrant au monde entier qu'elle n'a "pas seulement défié l'Occident", mais aussi "montré que l'ère de la domination occidentale peut être considérée comme complètement et définitivement révolue".

