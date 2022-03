Guerre : l'Ukraine et la Russie s'accordent sur des "couloirs humanitaires" pour évacuer les civils

L'Ukraine et la Russie ont convenu jeudi, à l'issue d'une deuxième session de pourparlers, d'organiser des "couloirs humanitaires" pour l'évacuation des civils des zones de combats, ont annoncé les deux parties. Ils permettront par ailleurs "l'acheminement de médicaments et de vivres vers les zones où les combats sont les plus violents", selon Mikhaïlo Podoliak, conseiller de la présidence ukrainienne et membre de la délégation de son pays. Cela inclut "la possibilité d'un cessez-le-feu temporaire pendant la période d'évacuation, dans les secteurs où elle a lieu", a-t-il indiqué.