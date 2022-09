L'Ukraine gagne du terrain, les Russes ripostent avec des frappes massives... Le point sur la situation

Des avancées à la frontière nord-est. "La libération des localités d'envahisseurs russes se poursuit dans les régions de Kharkiv et de Donetsk". C'est ce qu'a déclaré l'armée ukrainienne, mardi 13 septembre. Dans la soirée, Andriï Iermak, le chef du cabinet de la présidence ukrainienne, a diffusé une vidéo dans laquelle une voix off explique que "la 14e brigade mécanisée séparée a atteint la frontière de la région de Kharkiv avec la Russie. Ceci est le village de Ternova", à cinq kilomètres de la frontière russe.

Dans une vidéo mise en ligne dans la soirée du lundi 12 septembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué que

"depuis le début du mois de septembre, nos soldats ont déjà libéré 6000 km2 de territoires ukrainiens dans l'est et le sud et nous continuons d'avancer", alors que Kiev ne revendiquait que 3000 km2 "libérés" la veille.

L'importance de la rivière Oskol. Selon Pierre Grasser, un historien des relations internationales et chercheur associé au laboratoire Sirice, les Russes ont "décidé d'abandonner (...) toute cette région de Kharkiv et se concentrent désormais derrière (...) l'Oskol, qui est un obstacle naturel qu'il sera difficile de franchir pour les Ukrainiens". Plusieurs experts évoquent la fuite de soldats russes et des abandons précipités de matériel. Mais la progression ukrainienne n'est pas exponentielle.