La Russie sanctionne Wikipedia pour des articles sur l'Ukraine

Internet est l'un des derniers espaces d'expression libre en Russie, mais les autorités ont accentué la pression ces dernières années, et encore plus depuis le début de l'intervention en Ukraine. Les principaux réseaux sociaux étrangers, comme Facebook, Twitter et Instagram, ont été bloqués et le géant américain du numérique Google a été condamné en juillet à 360 millions d'euros d'amende pour n'avoir pas supprimé des contenus critiquant l'offensive en Ukraine et publiés sur YouTube.