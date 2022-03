Le grand-rabbin d'Ukraine condamne le bombardement russe qui a touché le mémorial de la Shoah à Kiev

"Des crimes de guerre ont lieu ici", affirme-t-il. Et de présiser : "Babyn Yar, c'est symbolique. Babyn Yar est un endroit où reposent 200.000 personnes âgées, femmes et enfants innocents". Entre 1941 et 1943, les nazis y ont tué par balles des dizaines de milliers de juifs, dont plus de 30.000 en deux jours, soit presque la totalité de la population juive de Kiev à l'époque, selon le site officiel du mémorial. Cet endroit est aujourd'hui un lieu de mémoire important.