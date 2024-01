Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a-t-il acheté une ancienne villa de Goebbels à 8 millions d’euros ?

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est accusé d'avoir acheté une villa en Allemagne pour un montant de 8 millions d'euros. Un logement qui aurait appartenu à l'ancien haut dignitaire nazi Joseph Goebbels. Il s'agit d'une fake news, qui s'appuie sur une série de faux documents.

Régulièrement ciblé par des rumeurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est cette fois mis en cause pour un prétendu achat immobilier en Allemagne. Selon de nouvelles accusations, le chef d'État aurait déboursé huit millions d'euros pour devenir propriétaire d'une luxueuse demeure située outre-Rhin. Une bâtisse qui se distingue par son prix, d'une part, mais aussi par l'identité de l'un de ses anciens occupants. En effet, la villa Bogensee fut l'une des résidences de Joseph Goebbels, figure du nazisme en charge de la propagande du régime hitlérien.

Une vidéo YouTube au cœur des accusations

Si les accusations portées contre Volodymyr Zelensky sont relayées sur les réseaux sociaux et par des sites pro-russes, des organes diplomatiques du Kremlin s'en sont également emparé. C'est notamment le cas de l'ambassade de Russie en Afrique du Sud, qui n'hésite pas à voir dans ce présumé investissement du président ukrainien une preuve de sa profonde "nature néo-nazie".

À l'origine, cette "affaire" est dévoilée par une jeune femme qui se présente sur YouTube et X sous le nom de Sabine Mels. Dans la description de son profil, on apprend qu'elle serait "membre de l'Action antifasciste", une organisation dont on retrouve le logo affiché en grand sur son t-shirt. En allemand, elle évoque face caméra dans une vidéo postée le 24 décembre les éléments qui seraient en sa possession, à commencer par une copie de l'acte de vente impliquant le président Zelensky.

Des révélations qu'elle tiendrait d'anciens collègues, membre de la "BIM", ou Berliner Immobilienmanagement. Cette société, liée au Land de Berlin, est chargée de la gestion et de la rénovation d'un vaste parc immobilier comptant quelque 5000 bâtiments. Parmi lesquels la fameuse villa Bogensee, construite à partir de 1936 par Goebbels sur un terrain qu'Hitler lui avait offert et qui fait désormais partie du patrimoine public.

La jeune femme à l'origine de ces accusations se présente en ligne comme une militante antifasciste. - Capture écran YouTube

Reste qu'il n'est aujourd'hui pas possible de vérifier l'identité de cette Sabine Mels ni s'il s'agit de véritable nom. Autre élément curieux, le fait que la plupart des anciennes publications sur son compte X aient été supprimées. La BBC, qui s'est également penchée sur cette affaire, a pu échanger avec des représentants de la BIM. La société leur a certifié qu'aucune Sabine Mels ne figurait parmi les listes de ses salariés, actuels ou passés.

L'acte de vente est un faux

Les investigations menées outre-Rhin ont aussi permis de déterminer que l'acte de vente dont on observait la reproduction était un faux. Si une partie des informations étaient cachées par des cadres noirs, on pouvait lire le montant de la transaction (8 millions d'euros environ) ou bien encore le nom de la notaire qui avait supervisé les opérations. Cette dernière, Friederike Schulenburg, a rapidement dénoncé ce qu'elle a décrit comme un document "assemblé d'une manière maladroite".

Outre le fait qu'elle assure n'avoir jamais accompagné une telle vente en octobre dernier, l'avocate et notaire a confié qu'elle n'exerçait plus comme notaire depuis une dizaine d'années. Ce qui s'explique entre autres par le fait qu'aujourd'hui âgée, elle dépasse la limite maximale fixée en Allemagne pour occuper ces fonctions (70 ans). Plusieurs éléments relatifs au document lui-même trahissent une falsification. L'absence de certains sceaux, d'une signature et de mentions spécifiques attendues sur des actes d'une telle nature, met en avant le site T-Online.

Une villa qui n'a pas vocation à être vendue

Lors de ses échanges avec la BIM, la BBC a obtenu la confirmation que la villa Bogensee n'avait pas été vendue, et qu'une mise sur le marché n'était pas d'actualité. Le magazine Beaux Arts, qui lui avait consacré un article en 2016, notait déjà à l'époque que la société allemande avait renoncé à une vente de l'immense bâtisse de 1400 mètres carrés, quitte à la laisser se délabrer peu à peu.

Ici photographiée en 2008, la villa Bogensee s'est largement détériorée au fil des ans. Elle est aujourd'hui dans un état de conservation très précaire. - CC BY Olaf Tausch

Faute d'entretien et de chauffage, l'édifice s'est considérablement détérioré. Façades, toiture, boiseries... Les dégâts à l'intérieur comme à l'extérieur seraient aujourd'hui considérables, si bien que des montants colossaux seraient nécessaires pour envisager une rénovation, faisait savoir la BIM. Racheter le bâtiment pour le transformer ? Là encore, des obstacles majeurs se dresseraient : il s'agit en effet d'une demeure qui figure sur la liste du patrimoine allemand protégé, ce qui exclut du même coup l'idée d'une démolition.

En résumé, les affirmations selon lesquelles Volodymyr Zelensky aurait acquis une telle propriété se révèlent sans fondement. Ce n'est pas la première fois que le patrimoine du président ukrainien se trouve au cœur de fake news, puisqu'il y a quelques semaines seulement, des publications trompeuses évoquaient l'achat d'une somptueuse maison en Floride. Une transaction de quelque 20 millions d'euros qui avait été inventée de toute pièce, comme l'expliquait à la mi-décembre TF1info.

