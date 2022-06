Léger repli de l'armée russe, une guerre qui pourrait durer "des années"... Le point sur la situation en Ukraine

La situation est de plus en plus délicate dans l'est de l'Ukraine, et notamment dans la ville de Severodonetsk. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky a ainsi prévenu, dimanche soir, qu'il fallait s'attendre "à ce que la Russie intensifie ses attaques cette semaine". Une déclaration qui intervient quelques jours avant les discussions des Vingt-Sept sur une candidature de Kiev à l'UE. Ce lundi "s'ouvre une semaine vraiment historique" a clamé Volodymyr Zelensky dans son allocution vidéo quotidienne, "nous aurons la réponse de l'Union européenne sur le statut de candidat de l'Ukraine". "Depuis 1991, il y a eu peu de décisions aussi fatidiques pour l'Ukraine que celle que nous attendons aujourd'hui", a-t-il ajouté, en se disant "convaincu que seule une réponse positive est dans l'intérêt de toute l'Europe".