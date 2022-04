Attention à ces images qui montrent des crématoriums russes utilisés en Ukraine

Mais sur TinEye, des articles de presse reprennent aussi cette photo dès 2014. D’après Checknews, qui s’est penché sur le sujet et a interrogé le ministère de la Défense britannique, elle daterait même de 2013 et serait issue d’une vidéo publicitaire d’une société russe qui fabrique ce modèle d'incinérateurs. Son nom : Tourmaline. En effet, il suffit de quelques clics sur le site internet de l'entreprise pour tomber sur cette fameuse vidéo. Également publiée sur YouTube il y a huit ans, elle présente les "essais d'une installation unique de destruction thermique (combustion) de déchets biologiques - un crématorium mobile IN-50.1K, qui a subi des réparations majeures et une modernisation en profondeur".

À plusieurs reprises, on distingue le même angle de vue que la première image qui a circulé et qui a notamment été reprise par le maire de Kiev. À la 18e seconde, mais aussi à la 46e, on retrouve l’homme à la combinaison kaki. Ces deux images relayées pour étayer les récentes accusations ukrainiennes et britanniques sont donc issues de cette publicité pour le crématorium mobile IN-50.1K, vieille de 2014.