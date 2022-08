"L'humanité joue avec un pistolet chargé" : le nouvel avertissement du secrétaire général de l’ONU à Hiroshima

Cette déclaration forte de sens marque les esprits, alors qu’elle a été prononcée au Japon, unique pays au monde à avoir subi les conséquences d’un bombardement atomique et un des plus fervents opposants aux armes nucléaires, pendant que le conflit armé en Ukraine s’intensifie et que la Russie a évoqué de possibles recours à une arme atomique.