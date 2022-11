Tir de missile en Pologne : pourquoi l'Ukraine continue d'accuser la Russie

Le missile qui est tombé en Pologne "est russe". C'est ce que Volodymyr Zelensky affirme depuis mardi soir, après l'incident qui a causé la mort de deux personnes et mis l'Otan en alerte. Si de nombreuses chancelleries commencent à imputer la responsabilité de ce drame à Kiev, le président ukrainien, lui, continue de défendre bec et ongles sa thèse. Non sans ouvrir la porte à une responsabilité au sein de son armée.

"Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Nous ne savons pas avec certitude. Le monde ne le sait pas. Mais je suis sûr que c'était un missile russe, je suis sûr que nous avons tiré depuis des systèmes de défense aérienne", a encore déclaré Volodymyr Zelensky ce jeudi. La veille déjà, le chef d'État avait qualifié les frappes subies par son pays de "message de la Russie adressé au sommet du G20" alors en cours en Indonésie.