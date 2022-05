Offensive russe d'une "intensité maximale", accusations de génocide, visite de Sanna Marin... Le point sur la situation en Ukraine

Offensive militaire d'envergure dans l'Est. L'Ukraine a décrit ce jeudi une offensive militaire russe d'"intensité maximale" et une situation extrêmement difficile dans l'Est de son territoire, demandant plus d'armes lourdes et dénonçant par avance toute concession "pacifiste" à la Russie, qui a rejeté un plan de paix italien. Celui-ci prévoyait, sous garantie de l'ONU, un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes ; mais également l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne (UE), excluant l'Otan, ainsi qu'un statut d'autonomie pour le Donbass et la Crimée qui resteraient sous la souveraineté ukrainienne.

Décès de sept personnes à Kharkiv (centre-est). Une intensité qui s'est notamment ressentie à Kharkiv, où sept personnes ont perdu la vie, et où quatre autres ont été blessées dans de nouveaux bombardements, alors que la deuxième ville ukrainienne avait entamé un retour à une vie quasi-normale mi-mai, après une contre-offensive ukrainienne pour repousser les Russes, a indiqué le gouverneur régional, Oleg Sinegoubov. Des missiles ont touché le secteur résidentiel du quartier de Pavlové Polé, au centre-nord de la ville, près d'un centre commercial qui était fermé au moment de la frappe.

Accusations de génocide. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de pratiquer un "génocide" dans le Donbass, dans l'est du pays. "L'actuelle offensive des occupants dans le Donbass pourrait rendre la région inhabitée", a affirmé le chef de l'État dans son adresse télévisée dans la nuit de jeudi à vendredi, accusant les envahisseurs de chercher à "réduire en cendres" Severodonetsk et d'autres villes de la région. Les forces russes pratiquent la "déportation" et "les tueries de masse de civils" dans le Donbass, a poursuivi MVolodymyr Zelensky, dénonçant "une politique évidente de génocide menée par la Russie".

115 militaires licenciés pour refus de se rendre en Ukraine. Un tribunal militaire russe de la région de Kabardino-Balkarie (sud) a confirmé ce jeudi le licenciement de 115 militaires ayant contesté leur renvoi de l'armée pour avoir refusé de participer à l'offensive en Ukraine. Cette affaire semble être le premier cas confirmé officiellement de soldats russes ayant refusé de prendre part à la campagne lancée par Moscou en Ukraine le 24 février. Ce tribunal a conclu, selon un communiqué publié la veille, que les militaires avaient "arbitrairement refusé d'accomplir une mission officielle" et a rejeté leur appel.