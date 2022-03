Quels pays membres soutiennent la demande d'adhésion à l'UE de l'Ukraine ?

S'ils ne se sont pas prononcés depuis le nouvel appel du président ukrainien, les autres pays membres ne se sont pas montrés pressés lors des précédentes demandes du pays. Selon la publication numérique Géoconfluences, piloté par l'École normale supérieure de Lyon, ces pays craignaient déjà avant l'attaque russe que cette adhésion ne vienne entraîner un regain de tensions avec Moscou, mais étaient aussi réticents face à l'ampleur d'enjeux financiers et économiques qu'impliquerait une adhésion.

Ce processus nécessite en effet des négociations complexes sur de nombreux sujets et des critères difficiles à respecter pour un pays en guerre comme la stabilité politique et une économie de marché viable. Hors de l'Europe de l'Est, les pays membres s'inquiètent notamment face au montant des aides qu'il faudra débloquer et les réformes structurelles qu'il faudra accompagner dans le pays, l'un des plus pauvres d'Europe et toujours gangréné par la corruption, malgré les promesses du président actuel d'y mettre fin.

Parmi ces pays réticents, la France. "Si l’UE et si Emmanuel Macron nous considèrent vraiment comme un membre de la famille européenne, ils doivent agir en conséquence. Il est temps d’arrêter de parler et de prendre des décisions", s'était impatienté en avril 2021 déjà Volodomyr Zelensky dans les colonnes du Figaro, en avril 2021. "Nous ne pouvons pas rester indéfiniment dans la salle d’attente de l’UE et de l’Otan", s'était-il déjà irrité.