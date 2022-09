300.000 soldats russes supplémentaires en Ukraine, une mobilisation quasi-impossible

Autre détail important : il existe en Russie un délai incompressible de trois mois entre l'émission de l'ordre de mobilisation et l'envoi du soldat formé au combat. Ce qui signifie que, concrètement, les soldats appelés ces jours-ci ne seront pas en Ukraine avant la fin décembre. Et l'arrivée de l'hiver, synonyme d'opérations offensives réduites au minimum.

En outre, de nombreux doutes existent sur le profil de ces réservistes. Si certains d'entre eux vont pouvoir être envoyés rapidement pour compléter des unités partiellement détruites et effectuer des tâches simples comme conduire des camions ou faire des patrouilles de surveillance, monter à l'assaut nécessite d'autres compétences. Or, depuis une quinzaine d'années, Moscou a réduit le temps de la conscription à un an et tenté de favoriser l'émergence d'une armée professionnelle à 80%. Mais dans les faits, les conscrits ne sont pas censés être envoyés au front. L'état-major est passé outre cette mesure pourtant gravée dans la loi, allant jusqu'à faire signer en Ukraine des contrats à des appelés devenus du jour au lendemain - sur le plan administratif au moins - des soldats professionnels.