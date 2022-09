Annexions en Ukraine : Kiev ne parlera jamais avec Poutine, prévient Zelensky

Ces annexions interviennent après sept mois d'offensive russe en Ukraine et des "référendums" organisés en urgence dans les régions occupées, qui ont été dénoncés comme des "simulacres" par Kiev et ses alliés, qui ont juré de ne "jamais" en reconnaître les résultats. Balayant les critiques, Vladimir Poutine a assuré qu'il "n'aspirait pas" à restaurer l'URSS tout en lançant : "Les habitants de Lougansk et Donetsk, Kherson et Zaporijjia deviennent nos citoyens pour toujours".