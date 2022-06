Déplacement peu probable pour Biden à Kiev, tensions entre la Russie et la Lituanie… Le point sur la situation en Ukraine

Passe d’armes entre la Lituanie et la Russie. Voisins via l’enclave russe de Kaliningrad, la Russie et la Lituanie ont connu une journée de tensions en raison d’un différend sur le transit ferroviaire russe, via la Lituanie. Le Kremlin dénonce l'introduction de restrictions "hostiles" sur le transit ferroviaire de marchandises destinées à son enclave de Kaliningrad du fait des sanctions européennes adoptées après l'offensive lancée par Moscou contre l'Ukraine. "Nous avons réclamé la levée immédiate de ces restrictions", a dit la diplomatie russe dans un communiqué. Si le transit "n'est pas rétabli en totalité, alors la Russie se réserve le droit d'agir pour défendre ses intérêts nationaux", a-t-elle souligné. Le transit limité vers l'enclave russe de Kaliningrad est conforme aux "sanctions européennes", a répondu dans la foulée, au Luxembourg, le ministre lituanien des Affaires étrangères.

Joe Biden pas en Ukraine. Le président américain doit se rendre en Allemagne et en Espagne ce week-end, pour les sommets du G7 et de l'Otan. Joe Biden estime qu'un passage à Kiev à cette occasion serait "peu probable", expliquant devant la presse ne pas vouloir "causer plus de difficultés aux Ukrainiens", rapporte le quotidien britannique The Guardian. Le président américain a déjà été invité à se rendre à Kiev par le président ukrainien, notamment en avril dernier. “Je pense qu’il est le dirigeant des États-Unis et pour cela, il devrait venir voir”, avait déclaré Volodymyr Zelensky en avril dernier.