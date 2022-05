Ed Sheeran dévoile un nouveau clip tourné en Ukraine

Taras Topolia a filmé sa partie de la vidéo sur une route ouverte de Kharkiv, près des positions de son bataillon, avec l'aide des autres membres de son groupe et d'une caméra GoPro a rapporté le groupe ukrainien. Ils se sont "arrêtés pendant 10 ou 15 minutes pour enregistrer cette vidéo", puis sont repartis, a-t-il dit, "car il était dangereux" de rester trop longtemps dans un endroit exposé.

Selon un communiqué publié par les équipes du chanteur britannique, Ed Sheeran est tombé sous le charme de l'Ukraine lorsqu'il a filmé le clip original de "2step" à Kiev avant l'invasion de la Russie. "J'ai filmé le clip de 2step dans la ville de Kiev, en Ukraine, avant que les actes de violence dévastateurs ne commencent à se produire", a déclaré le chanteur dans le communiqué. "L'Ukraine est un pays fier et résilient et je suis reconnaissant d'avoir eu la chance de filmer ma vidéo là-bas. Je suis solidaire de l'Ukraine et je ferai don de mes droits d'auteur sur YouTube pour aider les Ukrainiens", a-t-il ajouté.