En Ukraine, le patrimoine culturel placé en alerte rouge

S’il a toujours existé, l’ICOM dit avoir des preuves selon lesquelles "cette menace est présente et systématiquement exécutée", comme le pillage d’un musée de Kherson par les troupes russes, le 11 novembre dernier. Cette liste rouge ne se concentre pas uniquement sur les œuvres qui ont déjà été volées, mais énumère les sites et installations les plus à risque.

Le but aussi est de pouvoir repérer les biens et œuvres volés qui seront remis sur le marché "dans les semaines, les mois et les années à venir", d’après l’ICOM. Sur cette liste rouge, figurent des œuvres anciennes, comme des manuscrits du 13e au 19e siècle, et des dessins et peintures plus modernes, des objets artisanaux, des costumes, des bijoux.