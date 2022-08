Frappe aérienne sur une gare, nouvelle aide américaine… Le point sur la situation en Ukraine

Un 24 août 2022 très symbolique pour les Ukrainiens. En plus d’être le jour du 31e anniversaire de l’indépendance du pays par rapport à l’Union Soviétique, il marque aussi les six mois du début de l’invasion russe. Les Ukrainiens n’ont pas souhaité organiser des festivités et la journée a été marquée par de nombreux hommages de la part des dirigeants du monde entier. Cependant, cette journée a été entachée par la mort d’au moins 22 personnes lors de la frappe russe sur la gare ferroviaire de Tchaplino.

FRAPPE RUSSE. Au moins 22 personnes ont été tuées et 50 blessées dans une frappe russe ayant touché une gare ferroviaire dans le centre de l'Ukraine, a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Conseil de sécurité de l'ONU, au début de son discours. La gare serait située dans la région de Dnipropetrovsk, dans l'est du pays. La frappe aurait atterri "en plein sur les wagons à la gare de Tchaplino. Quatre wagons passagers sont en feu", a déclaré le chef de l'État ukrainien. "Les sauveteurs travaillent sur place, mais le bilan des victimes peut malheureusement s'alourdir. C'est notre vie de tous les jours", a ajouté Volodymyr Zelensky.