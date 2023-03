"J'empêcherai la 3e guerre mondiale" : Donald Trump remet en cause l'aide américaine à l'Ukraine

D'ores et déjà déclaré candidat à l'élection présidentielle de 2024, Donald Trump s'est exprimé samedi à la tribune d'une grande convention politique, organisée cette semaine par les conservateurs américains dans la banlieue de Washington. Durant près de deux heures, l'ancien pensionnaire de la Maison Blanche a déroulé son programme et commenté l'actualité nationale et internationale. L'occasion pour lui d'évoquer le conflit en Ukraine et la place des États-Unis dans cette guerre.