Dans son analyse, le politologue russe Vladimir Kornilov affirme qu'avec la guerre, il n'y a plus que "60.000 jeunes hommes dans la catégorie d'âge de 21 ans, et encore moins de filles". Soit un chiffre qui aurait été divisé par quatre en seulement un an. "Le nombre médian d'habitants de vingt ans en 2022 en Ukraine avait atteint environ 200.000 personnes dans chaque catégorie de sexe", précise-t-il en effet. Ce qui confirmerait à ses yeux que Volodymyr Zelensky compte se battre "jusqu'au dernier Ukrainien". "Avec un déclin similaire du nombre de jeunes, ce pays, ce territoire, est tout simplement privé d'avenir", conclut le politologue. Et d'ajouter que "Zelensky aurait pu empêcher tout cela", faisant peser la responsabilité du conflit sur le pays envahit et non sur l'envahisseur. Un raisonnement repris à l'unisson dans les médias russes, dont un blog qui est allé jusqu'à titrer : "Il n'y a presque plus de personnes dans la vingtaine en Ukraine."