Kiev se retire de Lyssytchansk, conférence de Lugano… Le point sur la situation en Ukraine

Sloviansk. Après la prise de Lyssytchansk, pièce maîtresse pour la Russie dans la conquête du bassin industriel du Donbass, en partie contrôlé par des séparatistes prorusses depuis 2014, l'armée de Moscou semble désormais concentrer ses efforts sur Sloviansk et Kramatorsk, deux villes majeures plus à l'ouest, pilonnées sans relâche depuis dimanche. "Des tirs au lance-roquettes multiple sur Sloviansk, les plus importants depuis longtemps. Il y a quinze incendies", a déclaré Vadim Liakh, le maire de la ville, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. À Sloviansk, ville d'environ 100.000 habitants avant la guerre, les frappes russes ont fait dimanche six morts, dont une fillette de neuf ans. "Elle s'appelait Eva. Elle aurait eu dix ans en août", a souligné le président Volodymyr Zelensky.

L'île aux serpents. Au sud du pays, le commandement opérationnel régional ukrainien a indiqué que l’armée russe avait mené neuf frappes aériennes avec des hélicoptères de combat K-52 et deux bombardements sur l’île aux Serpents lors des 24 dernières heures. Pour rappel, ce petit bout de terre en mer noire a été repris par les forces de Kiev.