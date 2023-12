L'Ukraine devra-t-elle rembourser l'aide internationale qu'elle reçoit ?

Depuis le début de la guerre, des milliards sont versés par les États-Unis et l’UE pour soutenir l’Ukraine. Ces aides sont soumises à des conditions et prennent la forme de prêts.

Le 24 février 2022, l’armée russe a envahi le territoire ukrainien, huit ans après son annexion illégale de la péninsule de Crimée. Depuis, le conflit s’enlise et Volodymyr Zelensky ne ménage pas ses efforts pour obtenir le soutien financier de ses alliés occidentaux. Un soutien qui passe inévitablement par l’envoi d’armes, de matériel et d’argent.

Ainsi, notre service a été interrogé sur la nature de cette aide internationale fournie à Kiev. "Nous entendons depuis le début de l’invasion russe en Ukraine que les pays européens et américains envoient des milliards de ‘dons’ en soutien à l’Ukraine. S’agit-il réellement de dons ‘gratuits’ ou de prêts à intérêts pour nos pays ?", se demande un lecteur.

Washington et Berlin les plus généreux

Concrètement, le pays bénéficie de l’aide de dizaines de pays, et surtout des États-Unis et des pays de l’Otan et de l’Union européenne (UE). Les Américains sont les plus généreux envers l’Ukraine, suivis de l’Allemagne qui est le premier donateur européen, s’est réjoui le ministère allemand de la Défense auprès de TF1info. Au total, les États-Unis ont alloué plus de 75 milliards de dollars depuis 2022, selon l'institut Kiel pour l'économie mondiale, un institut de recherche allemand, tandis que l’UE a versé plus de 82 milliards d’euros d’aides. Mais les promesses de dons sont aujourd'hui à leur plus bas niveau, notamment paralysées par un désaccord au Congrès américain sur l'enveloppe accordée à Kiev.

Il n’existe pas une aide, mais une multitude d’aides pouvant être fournies au gouvernement ukrainien : l'envoi d'équipements militaires, l'aide humanitaire et pour les réfugiés, l'envoi de liquidités, mais aussi la proposition de formations militaires. L'un de ces programmes a lieu en Pologne et se voit dirigé par des formateurs européens, dont des français. Chaque pays apporte d’ailleurs un soutien en fonction de ses capacités : si les États-Unis envoient en grande majorité du matériel militaire, l’Europe contribue surtout financièrement.

D'après le Council on Foreign Relations, l’ampleur de l’aide américaine est remarquable par rapport au soutien d'autres pays, notamment européens, à l'Ukraine - Antezza et al., Ukraine Support Tracker, Kiel Institute for the World Economy.

Pour pouvoir envoyer plus rapidement des équipements aux soldats ukrainiens, Washington a conclu en mai 2022 une "loi prêt-bail", à la manière de ce qui avait été fait par Roosevelt durant la Seconde Guerre mondiale. Ce dispositif permet de prolonger la durée du prêt au-delà de cinq ans, mais aussi les remboursements dus par l’Ukraine. Si une partie conséquente de l’aide militaire devra donc être rétribuée, aucune échéance n’a encore été fixée. Ce qui est certain, c’est que Kiev y sera tenu, comme l’ont été le Royaume-Uni et la Russie après 1945.

Pour les pays européens qui ont envoyé du matériel militaire venant de leurs propres stocks, un fonds spécial existe : la Facilité européenne pour la paix (FEP). Ce fonds géré par le Conseil européen est chargé de recenser les dons effectués par les États-membres, une fois les besoins de l’Ukraine identifiés, et de les rembourser. Au printemps dernier, l’UE a remboursé aux États "les munitions sol-sol et les munitions d'artillerie ainsi que les missiles dont ils ont fait don à l'Ukraine à partir de stocks existants ou à la suite du réagencement des priorités des commandes existantes au cours de la période comprise entre le 9 février et le 31 mai 2023". Contacté pour savoir s’il en avait bénéficié, le ministère français des Armées n'était pas encore revenu vers nous.

Un prêt remboursé sur 35 ans

En parallèle, les États européens ont déjà versé à son allié ukrainien près de 10 milliards d’euros sous la forme de "subventions, de prêts et de garanties". Ainsi, "l'Ukraine devra rembourser les prêts hautement concessionnels sur une période maximale de 35 ans, à partir de 2033", a décidé l’UE qui se propose de "couvrir les charges d'intérêts". Seulement, Kiev sera-t-il en mesure de rembourser dans ce délai ? Le pays sera-t-il encore solvable après la guerre ?

Selon une source européenne, "la priorité aujourd’hui est d’être solidaire avec l’Ukraine et de l’aider au maximum pour s’assurer que son économie survive". Par exemple, l’aide de l’UE sert à financer les salaires des fonctionnaires, mais aussi à maintenir en état les hôpitaux, les écoles et à reconstruire les infrastructures critiques détruites par la Russie. Du côté français, Bercy reconnaissait fin 2022, auprès du Parisien, que "comme toute opération de ce type, le risque financier n’est jamais neutre".

Par ailleurs, l’aide envoyée en Ukraine n’est pas inconditionnelle. En d’autres termes, l’Ukraine doit respecter un certain nombre d’engagements pour pouvoir en bénéficier. C’est ainsi que l’équipement américain doit strictement servir à la guerre. Des inspections, menées par l’ambassade américaine à Kiev, sont régulièrement envoyées sur place pour contrôler l’utilisation de l’armement et vérifier qu’il ne se retrouve pas vendu sur le marché noir.

L’Union européenne, elle, n’envoie de l’argent qu’après s’être assurée que plusieurs conditions sont remplies. Une aide supplémentaire de 1,5 milliard d’euros a par exemple été versée en octobre une fois que l’Ukraine a "réalisé d'importants progrès pour améliorer la stabilité financière, (…) pour renforcer l'État de droit avec, par exemple, le rétablissement du fonctionnement du Conseil supérieur de la justice et du Conseil supérieur de qualification des juges" et pour améliorer "son système énergétique grâce à la restructuration du gestionnaire du réseau de transport de gaz".

Une prochaine aide européenne est, elle aussi, soumise à une série d'engagements de Kiev. Pour bénéficier d’un plan de 50 milliards d’euros entre 2024 et 2027, actuellement en discussion à Bruxelles, "le gouvernement ukrainien devra élaborer un plan de relance, de reconstruction et de modernisation du pays et détailler les réformes et les investissements qu'il entend entreprendre dans le cadre du processus de son adhésion à l'UE". L’objectif de ce plan de relance, similaire à celui décidé après la pandémie, est double : aider l’Ukraine à se relever et à potentiellement intégrer l’UE.

