Invasion russe : l'Ukraine veut un tribunal international dès l'an prochain

"C'est la seule option pour que soient tenus rapidement responsables les criminels qui ont démarré la guerre contre l'Ukraine", estime Andriï Smirnov, le chef-adjoint de l'administration présidentielle ukrainienne, qui chapeaute le plan en vue de l'instauration d'un tribunal international. "La meilleure, la plus rapide et la plus efficace", poursuit celui qui en a eu l'idée dès le 25 février, au lendemain du début de l'invasion. Les services ukrainiens auraient déjà identifié quelque 600 personnes qui pourraient être mises par ce tribunal, dont "des hauts responsables militaires, des politiciens et des agents de propagande", avait affirmé en mai dernier la procureure générale d'Ukraine Iryna Venediktova, démise de ses fonctions depuis.