La résistance des soldats ukrainiens à Azovstal, les sanctions du G7... Le point sur la situation en Ukraine

Vers la fin de l'importation du pétrole russe. Les pays du G7, qui ont accusé dimanche Vladimir Poutine de couvrir la Russie "de honte" avec ses actions en Ukraine, ont pris l'engagement de se sevrer du pétrole russe, sans donner toutefois de calendrier précis. Une décision qui "va porter un coup dur à la principale artère irriguant l'économie de (Vladimir) Poutine et le priver des revenus dont il a besoin pour financer sa guerre" contre l'Ukraine, ont affirmé dans un communiqué les États-Unis. Un sevrage qui se fera "d'une manière appropriée et raisonnée". Enfin, les pays du G7 ont réaffirmé au président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a participé à cette réunion, leur "engagement à prendre de nouvelles mesures pour aider l'Ukraine à s'assurer un avenir libre et démocratique" ainsi qu'à "se défendre et repousser de futurs actes d'agression".

Nouvelles sanctions britanniques. Le gouvernement britannique a également annoncé ce dimanche un nouveau train de sanctions contre la Russie et le Bélarus. Parmi elles : des interdictions d'exportation de biens destinés aux secteurs manufacturier et de machinerie lourde en Russie, comme le plastique, le caoutchouc ou des machines, mais aussi la hausse de tarifs douaniers, notamment sur le platine et sur le palladium. Ces sanctions portent sur 1,7 milliard de livres de biens en valeur (environ 2 milliards d'euros), a précisé l'exécutif.

La victoire, seule option pour Vladimir Poutine. Du côté de la Russie, le président Vladimir Poutine a assuré ce dimanche que "comme en 1945, la victoire sera à nous", multipliant les comparaisons entre la Deuxième Guerre mondiale et le conflit en Ukraine dans ses vœux du 8 mai. Pourtant, jusqu'à présent, la Russie n'a pu revendiquer le contrôle complet que d'une ville ukrainienne d'importance : Kherson. Ses habitants pourront d'ailleurs obtenir des passeports russes dès cette année, a révélé Kirill Stremoussov, le vice-président de l'administration militaro-civile (russe) de la région.