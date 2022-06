Lyssytchansk subit des “destructions catastrophiques”, la candidature de Kiev à l'UE avance... Le point sur la situation en Ukraine

Après 117 jours de conflit, les combats se poursuivent dans l'est de l'Ukraine. L’armée russe poursuit ses offensives et ses bombardements meurtriers, alors que les tensions montent entre la Russie et la Lituanie, avec des menaces officielles de la part de Moscou. Pendant ce temps, l’Ukraine a obtenu un premier feu vert sur son parcours vers une adhésion à l’Union européenne.