Gainsbourg, Bardot et canons Caesar... L'Ukraine demande des "preuves d'amour" à la France

"Merci beaucoup la France", écrit ensuite le ministère, avant de montrer une photo d'Emmanuel Macron serrant la main de Volodymyr Zelensky. Avant de lancer un dernier message : "Send us more" ("envoyez-nous en plus", en français).

L'appel de Kiev sera-t-il reçu à Paris ? C'est probable : Emmanuel Macron a annoncé vendredi la création d'un "fonds spécial" de 100 millions d'euros pour que l'Ukraine puisse "acheter directement auprès de nos industriels les matériels dont elle a le plus besoin pour soutenir son effort de guerre". Le président français a confirmé dans la foulée que Paris envisageait l'envoi de six canons Caesar supplémentaires à Kiev, outre les 18 déjà livrés. Ces canons de 155 mm, fleuron de l'artillerie française, ont une portée de 40 kilomètres.