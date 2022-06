"Notre tâche est de donner du temps au camp ukrainien" : l'appel de Boris Johnson aux alliés de Kiev

L'appel du pied de "BoJo" à ses voisins européens. Le Premier ministre britannique a plaidé, samedi, pour que les alliés de l'Ukraine soutiennent Kiev fermement et longtemps. Et ce, selon lui, s'ils ne veulent pas voir l'"agression" triompher en Europe comme jamais depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les pays qui soutiennent l'Ukraine face à l'invasion russe doivent garder leur sang-froid et s'assurer que Kiev aura "l'endurance stratégique pour survivre et au final l'emporter", a-t-il écrit dans une tribune publiée par le Sunday Times. Cette dernière a été publiée au lendemain de la visite surprise de Boris Johnson dans la capitale ukrainienne, 24h après celle des dirigeants français, allemand et italien, qui y ont apporté leur soutien à une candidature de Kiev à l'Union européenne.