Formation de pilotes, frappes sur Kiev, plainte devant la CPI… Le point sur la situation en Ukraine

La France va former des pilotes ukrainiens… C’est une rencontre fructueuse pour le président ukrainien. Au lendemain de sa visite à Paris, Emmanuel Macron a annoncé au cours d’une interview sur TF1 avoir "ouvert la porte pour former des pilotes" de chasse ukrainiens "dès maintenant". "Et ce avec plusieurs autres pays européens qui y sont prêts. Je crois que des discussions sont en cours avec les Américains", a ajouté le président, selon qui une éventuelle livraison future d'avions de chasse à Kiev "serait un débat théorique".

Plus tôt, Volodymyr Zelensky s'était pourtant dit optimiste à propos de "décisions très importantes" rapides sur la livraison d'avions de combat qu'il réclame aux Occidentaux. La veille, Paris et Kiev avaient annoncé de concert que l’armée française allait former et équiper plusieurs bataillons ukrainiens avec des "dizaines" de véhicules blindés et chars légers.