Ukraine : Moscou sur le point d'annexer des régions, Paris dénonce une "mascarade"

L'annexion de quatre régions ukrainiennes par Moscou en passe de devenir une réalité. Après le dépouillement partiel dans les bureaux de vote en Russie, où étaient appelés à voter des centaines de milliers d'Ukrainiens réfugiés sur place, le "oui" serait largement en tête. Un résultat que l'Occident "ne reconnaitra jamais", a d'ores et déjà prévenu Anthony Blinken, patron de la diplomatie américaine.

Au total, les votes concernent plus de 20% de la surface de l'Ukraine. Outre les bureaux de vote côté russe, le comptage a débuté dans les régions ukrainiennes sous contrôle total ou partiel de Moscou, à savoir Donetsk et Lougansk (est) et Kherson et Zaporijjia (sud). Dans celle de Zaporijjia, la commission locale revendiquait 92% de "oui" après dépouillement de 3% des bulletins et celle de Kherson 87% de "oui" sur 12% des votes.