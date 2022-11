Salves de missiles en Ukraine : Poutine a-t-il les moyens de ces déluges de feu ?

Depuis quelques semaines, Moscou chercherait donc à compléter son arsenal. "Nous avons des informations selon lesquelles la Russie a approché la Corée du Nord pour lui demander des munitions", a affirmé en septembre le Pentagone. Il s'agirait d'obus et de roquettes pour des millions de dollars. Par ailleurs, "il est probable que la Russie peine à maintenir ses stocks de drones" car elle est "affectée par les pénuries de composants provoquées par les sanctions", souligne le ministère britannique de la Défense. La volonté de Moscou d'acquérir des drones auprès de l'Iran en serait une preuve supplémentaire.

Outre l'Iran et la Corée du Nord, difficile pour Moscou, donc, de s'appuyer sur ses rares soutiens. C'est ce que Pierre Grasser, chercheur associé au laboratoire Sirice, a expliqué à l'AFP : "Moscou n'a pas beaucoup d'alliés pour se fournir et soulager ses usines. La Chine refuse encore de s'impliquer au-delà du plan diplomatique". Néanmoins, si les sanctions pèsent toujours sur l'industrie russe, "les usines d'obus ne sont pas vraiment touchées : ce n'est pas de la haute technologie, il suffit d'avoir un accès aux matières premières, et Moscou l'a. Ce qu'il faut à celle-ci, c'est le temps, pour produire ces obus et bien sûr de l'argent".