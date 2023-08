Attaques de drones sur Kiev et la région d'Odessa, importations de céréales… Le point sur la situation en Ukraine

Attaques de drones russes sur la région d'Odessa et à Kiev. Des infrastructures portuaires dont un dépôt pétrolier ont été visées ce mercredi à l'aube par des drones explosifs russes, de fabrication iranienne. Ces derniers ont été lancés depuis la mer Noire, selon l'armée ukrainienne. Si l'attaque a provoqué des dégâts matériels, dont un incendie toujours en cours, aucun blessé n'est à déplorer. "La cible évidente de l'ennemi était l'infrastructure portuaire et industrielle de la région. Les forces de défense aérienne ont travaillé sans relâche pendant près de trois heures", a expliqué l'armée.

Kiev a également été visée dans la nuit par une attaque similaire. Selon le chef de l'administration militaire de la capitale Serguiï Popko, des groupes de drones "Shahed" provenant de plusieurs directions ont pénétré simultanément dans le ciel de la capitale. "Toutes les cibles - plus de dix drones - ont été détectées et détruites à temps", a-t-il indiqué sur Telegram. Des débris de drones abattus ont cependant chuté sur les quartiers de Solomyansky, Golosiivsky et Svyatoshynsky. "Il y a des dégâts dans des locaux non résidentiels et sur la surface des routes, sans destruction ni incendie sérieux", a ajouté l'administration militaire. Là encore, l'attaque n'a fait aucun blessé. La Russie a déclaré "souhaiter intensifier ses frappes sur les infrastructures militaires ukrainiennes", en réponse aux récentes attaques de drones, notamment à Moscou.