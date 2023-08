Attaques de drones, Kiev "domine" la contre-offensive selon Zelensky... Le point sur la situation en Ukraine

L'Ukraine "domine" la contre-offensive, selon Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a admis jeudi soir que sa contre-offensive était difficile, mais assuré que ses troupes dominaient les forces russes. "Les occupants tentent de toutes leurs forces d'arrêter nos gars. Les combats sont très violents", a-t-il reconnu dans son message quotidien, assurant néanmoins que "quoi que fasse l'ennemi, c'est l'armée ukrainienne qui domine."

La Russie se renforce. Plus de 230.000 personnes se sont enrôlées dans l'armée russe depuis le début de l'année, a annoncé jeudi l'ex-président Dmitri Medvedev. "Du 1er janvier au 3 août [...], plus de 231.000 personnes ont été acceptées sous contrat", a déclaré le secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe. Selon lui, la "tâche reste de rendre le service contractuel le plus prestigieux possible", alors que l'armée russe a besoin de recrues pour mener son offensive.

Trois pays baltes s'éloignent de la Russie... La Lettonie, la Lituanie et l'Estonie ont conclu un accord en vue de se déconnecter du réseau électrique contrôlé par la Russie et de se brancher sur le système de l'UE. Les Premiers ministres de ces pays baltes membres de l'Otan ont signé une déclaration commune dans laquelle ils s'engagent à achever cette transition d'ici à février 2025. "Le fait que les États baltes continuent de faire partie du système électrique BRELL, géré par la Russie, constitue une menace pour la sécurité énergétique" de ces trois petites nations, ont estimé les chefs de leurs gouvernements dans cette déclaration.

... Qui condamne deux opposants à la guerre. Deux hommes ont été condamnés jeudi en Russie pour des affaires liées à l'Ukraine. L'un à un an et demi de prison pour des messages de soutien à ce pays, l'autre à six ans de prison pour avoir voulu passer côté ukrainien, illustrant la répression qui touche des milliers de Russes.